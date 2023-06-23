Кутузова Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1940
Сын: Данилов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Данилов Михаил Осипович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Данилов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1990