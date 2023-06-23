Кутузова Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Александра Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1940

Сын: Данилов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Данилов Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Данилов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1990