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Головунина (Танатарова) Марина Николаевна
Головунина (Танатарова) Марина Николаевна
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Место рождения
Когалым
, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Дата рождения
19.11.1997
Пол
Женский
Отец
Танатаров Николай Николаевич
1967 г.р.
Мать
Танатарова (Гусевская) Наталья Иннокентьевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1997
Отец:
Танатаров Николай Николаевич
Мать:
Танатарова Наталья Иннокентьевна
Когалым
, город Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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