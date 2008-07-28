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(Леваева) Виктория Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.2008

Отец: Леваев Владимир Александрович

Мать: Леваева Юлия Витальевна