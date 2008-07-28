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(Леваева) Виктория Владимировна
(Леваева) Виктория Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.07.2008
Пол
Женский
Отец
Леваев Владимир Александрович
Мать
Леваева (Куваева) Юлия Витальевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕУ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.2008
Отец:
Леваев Владимир Александрович
Мать:
Леваева Юлия Витальевна
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