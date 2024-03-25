Никитина (Токарева) Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Крестовских Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Настасья Фёдоровна
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Василиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно