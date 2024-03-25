Никитина (Токарева) Марфа Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Токарева) Марфа Матвеевна

Место рождения

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Крестовских Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Настасья Фёдоровна

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1754

Сын: Никитин Фадей Фёдорович

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Василиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Никитин Фёдор Родионович

Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Фёдор Родионович

Место жительства
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Советная, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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