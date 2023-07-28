Одинец Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинец Михаил Иванович

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
1919

Жена: Одинец Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Одинец Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Одинец Анна Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1941
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область