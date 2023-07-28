Одинец Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Жена: Одинец Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Одинец Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Одинец Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область