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Мартюшева Кристина Алексеевна
Мартюшева Кристина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2008
Пол
Женский
Отец
Мартюшев Алексей Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Мартюшева Татьяна Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2008
Отец:
Мартюшев Алексей Анатольевич
Мать:
Мартюшева Татьяна Александровна
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