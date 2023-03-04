Савосина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савосина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Савосин Иван Иванович

Отец ребёнка: Савосин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савосин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Василий Иванович

Отец ребёнка: Савосин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Савосин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савосин Егор Иванович

Отец ребёнка: Савосин Иван

Смерть
Неизвестно