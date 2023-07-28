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Гусев Георгий Иванович

Место рождения

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гусева Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гусева Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Гусева Павла Георгиевна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гусева Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гусев Серапион Георгиевич

Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна

Савинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно