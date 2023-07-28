Гусев Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гусева Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гусева Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Гусева Павла Георгиевна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гусева Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гусев Серапион Георгиевич
Мать ребёнка: Гусева Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно