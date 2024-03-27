Цой Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цой Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цой Евсей

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цой Евсей

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цой Евсей

Рождение ребёнка
09.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цой Евсей

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цой Евсей

Смерть
Неизвестно

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