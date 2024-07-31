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Стародубцев Евсей

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Стародубцев Матвей

Мать: Стародубцева (Мальцова) Прасковья Ильинична

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Стародубцева) Варвара

Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Стародубцева) Марфа

Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Стародубцева) Прасковья

Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
1802
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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