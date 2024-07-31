Стародубцев Евсей
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Стародубцева) Варвара
Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Стародубцева) Марфа
Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Стародубцева) Прасковья
Мать ребёнка: Стародубцева (Карачевцева) Агафья Федоровна
Смерть
1802