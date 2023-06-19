Захарова (Шишкова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Шишкова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1924

Сын: Захаров Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Григорий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Макарович

Смерть
Неизвестно