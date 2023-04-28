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Мизюрко Александр Валерьевич
Мизюрко Александр Валерьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.1984
Пол
Мужской
Отец
Мизюрко Валерий Адамович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1984
Отец:
Мизюрко Валерий Адамович
Мать: не указана
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