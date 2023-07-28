Лукьяненко Татьяна
Место рождения
Дата рождения25.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1983
Отец: Анохин Алексей Иванович
Мать: Анохина Людмила Юрьевна
Бракосочетание
25.08.2005
Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.2007
Сын: Лукьяненко Олег Дмитриевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
06.08.2008
Сын: Лукьяненко Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Лукьяненко Дмитрий Владимирович
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно
Муж: не указан