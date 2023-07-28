Лукьяненко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Татьяна

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Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

25.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1983

Отец: Анохин Алексей Иванович

Мать: Анохина Людмила Юрьевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
25.08.2005

Муж: Лукьяненко Дмитрий Владимирович

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.03.2007

Сын: Лукьяненко Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
06.08.2008

Сын: Лукьяненко Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукьяненко Дмитрий Владимирович

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Развод
Неизвестно

Муж: не указан