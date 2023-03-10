Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Дубовик Неизвестно Алексеевич
Отец ребёнка: Дубовик Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно