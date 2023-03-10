Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Мелания Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Григорьевич

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Дубовик Неизвестно Алексеевич

Отец ребёнка: Дубовик Алексей Григорьевич

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Алексей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно