Еремина (Ланкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Ланкова) Анна Ивановна

Место рождения

Бородулино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородулино, город Чкаловск, Нижегородская область
Бракосочетание
15.05.1906

Муж: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1910

Сын: Еремин Алексей Фокиевич

Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.04.1915

Дочь: Еремина Александра Фокиевна

Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.12.1916

Сын: Еремин Петр Фокиевич

Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)

Сурки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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