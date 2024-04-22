Еремина (Ланкова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
15.05.1906
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.07.1910
Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
25.04.1915
Дочь: Еремина Александра Фокиевна
Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
18.12.1916
Сын: Еремин Петр Фокиевич
Отец ребёнка: Еремин Фока Егорович (Георгиевич)
Смерть
Неизвестно