Кислинская (Клищенко) Ульяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения14.08.1857
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Кислинский Никита Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Дочь: Кислинская Феодосия Терентьевна
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Стефан Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Сергей Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Никита Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Максим Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Иосиф Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Сын: Кислинский Роман Терентьевич
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович
Дочь: Ивченкова Агафья Терентьевна
Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович