Кислинская (Клищенко) Ульяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Клищенко) Ульяна Семеновна

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

14.08.1857

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1857

Отец: Клищенко Семен Афанасьевич

Мать: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.09.1876

Сын: Кислинский Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.06.1878

Дочь: Кислинская Феодосия Терентьевна

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
24.05.1880

Сын: Кислинский Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.11.1881

Сын: Кислинский Стефан Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.07.1883

Сын: Кислинский Сергей Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.01.1885

Сын: Кислинский Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
29.10.1886

Сын: Кислинский Максим Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.01.1888

Сын: Кислинский Иосиф Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Кислинский Роман Терентьевич

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивченкова Агафья Терентьевна

Отец ребёнка: Кислинский Терентий Федотович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
1910