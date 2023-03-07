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Шатунова Ксения Иванова

Место рождения

дер. Котринская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Котринская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Шатунов Андрей Естифеев

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Андрей Естифеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795