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Семенова анна
Семенова анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1875
Пол
Женский
Отец
Иванов Семен
1854 г.р.
Мать
Кондратова Праскева
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1875
Отец:
Иванов Семен
Мать:
Кондратова Праскева
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