Семенова анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1875

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1875

Отец: Иванов Семен

Мать: Кондратова Праскева