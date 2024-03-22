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Асатурян Арарат Робертович

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Место рождения

Ахалкалаки, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი

Дата рождения

12.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1975

Отец: Асатурян Роберт Барсегович

Мать: Асатурян Джейран Сережовна

Ахалкалаки, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სამცხე-ჯავახეთი
Гражданство
С 01.01.1991
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
31.07.2009

Жена: Асатурян Диана Левоновна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.09.2010

Дочь: Асатурян Карина Араратовна

Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.2013

Дочь: Асатурян Анна Араратовна

Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна

Рождение ребёнка
28.05.2016

Дочь: Асатурян Алиса Араратовна

Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 15.01.2017
г. Симферополь, Крым
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