Асатурян Арарат Робертович
Место рождения
Дата рождения12.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1975
Гражданство
С 01.01.1991
Бракосочетание
31.07.2009
Жена: Асатурян Диана Левоновна
Рождение ребёнка
05.09.2010
Дочь: Асатурян Карина Араратовна
Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна
Рождение ребёнка
24.10.2013
Дочь: Асатурян Анна Араратовна
Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна
Рождение ребёнка
28.05.2016
Дочь: Асатурян Алиса Араратовна
Мать ребёнка: Асатурян Диана Левоновна
Место жительства
С 15.01.2017
г. Симферополь, Крым