Юдин Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978
Отец: Юдин Владимир Георгиевич
Мать: Юдина Валентина Павловна
Рождение ребёнка
24.?.1998
Сын: Юдин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юдина Наталья Васильевна