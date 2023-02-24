Юдин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ПЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1978

Отец: Юдин Владимир Георгиевич

Мать: Юдина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
24.?.1998

Сын: Юдин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Юдина Наталья Васильевна