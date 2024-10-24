Климентий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.03.1779
Сын: Кондрат Климентьевич
Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
13.07.1781
Сын: Илья Климентьевич
Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
25.04.1790
Дочь: Ирина Климентьевна
Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна
Смерть
До 1803