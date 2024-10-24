Климентий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлиментий Трифонович

Климентий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
10.03.1779

Сын: Кондрат Климентьевич

Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.07.1781

Сын: Илья Климентьевич

Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.04.1790

Дочь: Ирина Климентьевна

Мать ребёнка: Авдотья Ефимовна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1803

Мы используем куки для улучшения работы сайта.