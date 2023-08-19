Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна

Место рождения

Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Тасеево, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Рождение ребёнка
1747

Сын: Аммосов Гордей Романович

Отец ребёнка: Аммосов Роман Васильевич

Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния
Место жительства
1782
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аммосов Роман Васильевич

Смерть
Неизвестно
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