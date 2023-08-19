Аммосова (Малышева) Авдотья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Аммосов Роман Васильевич
Троицко - Енисейский солеваренный завод, Канский округ, Енисейская губерния
Место жительства
1782
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.909 Оп.1 Д.7 345-603 Изображение №: 68 https://proza.ru/2021/09/28/169
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно