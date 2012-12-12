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(Маясова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1988

Дата смерти

12.12.2012

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988

Отец: Маясов Виктор Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2012