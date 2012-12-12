(Маясова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1988
Дата смерти12.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1988
Отец: Маясов Виктор Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2012