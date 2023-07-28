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Павлов (Шурыгин) Иван Степанович

Место рождения

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Шурыгин Степан Дмитриев

Мать: Шурыгина Марья Яковлева

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.04.1865 ст.

Жена: Шурыгина Анна Федоровна

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Павлов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шурыгина Анна Федоровна

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно