Павлов (Шурыгин) Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Шурыгин Степан Дмитриев
Мать: Шурыгина Марья Яковлева
Бракосочетание
25.04.1865 ст.
Жена: Шурыгина Анна Федоровна
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно