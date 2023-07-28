Советов Михаил Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Советов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Советова Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
16.12.1903 ст.
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.
Сын: Советов Трофим Михайлович
Мать ребёнка: Советова Ольга Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно