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Советов Михаил Фёдорович

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Советов Фёдор

Мать: не указана

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1901 ст.

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Советова Ольга Владимировна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.12.1903 ст.

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1906 ст.

Сын: Советов Трофим Михайлович

Мать ребёнка: Советова Ольга Владимировна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Советова Ольга Владимировна

Смерть
Неизвестно