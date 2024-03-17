Бабушкин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бабушкина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бабушкина Афанасия Николаевна
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бабушкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бабушкина Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бабушкин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Бабушкина Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно