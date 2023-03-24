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Лосякова (Гигола) Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1946

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946

Отец: Гигола Николай Иванович

Мать: Гигола Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1966

Сын: Ермаков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
08.02.1973

Дочь: Качемаева Лариса Евгеньевна

Отец ребёнка: Лосяков Евгений Григорьевич

Рождение ребёнка
11.07.1975

Дочь: Козина Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Лосяков Евгений Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосяков Евгений Григорьевич