Лосякова (Гигола) Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1946
Отец: Гигола Николай Иванович
Мать: Гигола Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1966
Сын: Ермаков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
08.02.1973
Дочь: Качемаева Лариса Евгеньевна
Отец ребёнка: Лосяков Евгений Григорьевич
Рождение ребёнка
11.07.1975
Дочь: Козина Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Лосяков Евгений Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно