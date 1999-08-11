Месилов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения21.06.1939
Дата смерти11.08.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1960
Сын: Месилов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Месилова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1967
Сын: Месилов Василии Викторович
Мать ребёнка: Месилова Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1999