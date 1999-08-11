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Месилов Николай Степанович

Место рождения

Космакова, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

21.06.1939

Дата смерти

11.08.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1960

Сын: Месилов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Месилова Валентина Петровна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1967

Сын: Месилов Василии Викторович

Мать ребёнка: Месилова Валентина Петровна

Космакова, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Месилова Валентина Петровна

Смерть
11.08.1999