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Арский Егор (Георгий) Дементьевич

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1868

Отец: Арский Дементий Иванович

Мать: Арская Феодора (Ефросиния ) Прохоровна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 170, о. 9, д. 967 Восприемники: Арский Платон Иванович Отеева Ирина Тихоновна В переписи 1901 года есть Егор 1-й и Егор 2-й
Бракосочетание
01.02.1886

Жена: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.11.1889

Дочь: Арская Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Ермолаев Фрол ? Сударева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Арский Александр Егорович

Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Арская Анисия Егоровна

Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.1892

Сын: Арский Иоан (Иван) Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 89. Восприемники: Шудирь Андрей Иванович Острова Елена Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Арский Иван 2-й Георгиев

Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Около 1894

Жена: Арская Мария Тимофеева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Дата брака неизвестна высчитана исходя из рождения Арского Ивана 2-го
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Арская Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Арская Мария Тимофеевна - 45 Арский Иван - 23 Арская Анна - 20
Рождение ребёнка
15.08.1913

Дочь: Арская Вера Геогиевна

Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники Шушаков Василий Павлов Лукьянова Платонида Григорьева
Восприемник
02.07.1917
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Арский Иван Борисович - 27 Пучкова Маремьяна Леонтьевна - 23 Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. 1917 Метрические книги церквей Боготольская, Белгородская, Больше-Барандатская, Больше-Косульская, Больше-Покро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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