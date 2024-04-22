Арский Егор (Георгий) Дементьевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.02.1868
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 170, о. 9, д. 967 Восприемники: Арский Платон Иванович Отеева Ирина Тихоновна В переписи 1901 года есть Егор 1-й и Егор 2-й
Бракосочетание
01.02.1886
Рождение ребёнка
20.11.1889
Дочь: Арская Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 69. Восприемники: Ермолаев Фрол ? Сударева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Арский Александр Егорович
Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Арская Анисия Егоровна
Мать ребёнка: Арская Ефросинья (Евфросиния) Яковлева
Рождение ребёнка
07.09.1892
Метрическая книга церкви Боготольская Ф. 70. Оп. 1. Д. 89. Восприемники: Шудирь Андрей Иванович Острова Елена Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева
Бракосочетание
Около 1894
Жена: Арская Мария Тимофеева
Дата брака неизвестна высчитана исходя из рождения Арского Ивана 2-го
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Арская Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева
Фамилии из списка избирателей в Учредительное собрание Мариинского уезда Томской губернии за 1917 г. Боготольский Завод Арская Мария Тимофеевна - 45 Арский Иван - 23 Арская Анна - 20
Рождение ребёнка
15.08.1913
Дочь: Арская Вера Геогиевна
Мать ребёнка: Арская Мария Тимофеева
Восприемники Шушаков Василий Павлов Лукьянова Платонида Григорьева
Восприемник
02.07.1917
Арский Иван Борисович - 27 Пучкова Маремьяна Леонтьевна - 23 Ф. 70. Оп. 1. Д. 308. 1917 Метрические книги церквей Боготольская, Белгородская, Больше-Барандатская, Больше-Косульская, Больше-Покро... Показать все
Смерть
Неизвестно