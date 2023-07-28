Крылов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1769
Дата смерти21.11.1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1769 по 1775
Место жительства
С 1775 по 1782
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1782 по 1791
Место жительства
С 1806 по 1844
Смерть
21.11.1844