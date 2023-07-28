Крылов Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Иван Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.02.1769

Дата смерти

21.11.1844

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1769 по 1775
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1775 по 1782
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1782 по 1791
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1806 по 1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.11.1844
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург