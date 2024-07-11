Боталов Василий Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Василий Иванович

Боталов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боталов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Боталова Мелания Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.