Невесёлый - - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невесёлый - -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1957

Дочь: Невесёлая-Алексеева Нэлла -

Мать ребёнка: Тишина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.12.1967

Дочь: Невесёлая-Шерстюк-Дбржанская Светлана -

Мать ребёнка: Тишина Александра Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишина Александра Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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