Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1889 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хусаинов Губай Файзуллович

Мать: Хусаинова Хуснутжан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1938

Сын: Аминев Эльбрус Нафикович

Отец ребёнка: Аминев Нафик

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аминев Нафик

Станция Красногвардейская, Булунгурский район, Самаркандская область, Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно
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