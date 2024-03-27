Аминева (Хусаинова) Гамбар Губайевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хусаинов Губай Файзуллович
Мать: Хусаинова Хуснутжан
Рождение ребёнка
11.03.1938
Отец ребёнка: Аминев Нафик
Рождение ребёнка
10.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аминев Нафик
Станция Красногвардейская, Булунгурский район, Самаркандская область, Узбекская ССР
Смерть
Неизвестно