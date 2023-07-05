Яблокова (Константинова-Щипунина) N Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова (Константинова-Щипунина) N Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Яблокова Юлия Викентьевна

Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Яблоков Алексей Викентьевич

Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Яблоков Сергей Викентьевич

Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно