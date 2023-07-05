Яблокова (Константинова-Щипунина) N Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Яблокова Юлия Викентьевна
Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Яблоков Алексей Викентьевич
Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яблоков Сергей Викентьевич
Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яблоков Викентий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно