Дегтярёва (Макаева) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярёва (Макаева) Анна Иванова

Место рождения

с.Ельники Краснослободский уезд Пензенской губернии

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Ельники Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
12.01.1869 ст.

Муж: Дегтярёв Николай Михайлов

с.Ново-Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1872 ст.

Сын: Дегтярёв Кузьма Николаев

Отец ребёнка: Дегтярёв Николай Михайлов

Новое Девичье
Рождение ребёнка
14.12.1881

Сын: Дегтярёв Николай Николаев

Отец ребёнка: Дегтярёв Николай Михайлов

с.Новое Девичье,Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно