Дегтярёва (Макаева) Анна Иванова
Место рожденияс.Ельники Краснослободский уезд Пензенской губернии
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Ельники Краснослободский уезд Пензенской губернии
Бракосочетание
12.01.1869 ст.
с.Ново-Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Рождение ребёнка
02.10.1872 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Николай Михайлов
Новое Девичье
Рождение ребёнка
14.12.1881
Сын: Дегтярёв Николай Николаев
Отец ребёнка: Дегтярёв Николай Михайлов
с.Новое Девичье,Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно