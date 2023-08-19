(Паниматченко) Варвара Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Паниматченко) Варвара Макаровна

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Паниматченко Макар Корнилиевич

Мать: Паниматченко Евдокия Никифоровна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
1909
Покошичи, Чернігівська область
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