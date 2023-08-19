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(Паниматченко) Варвара Макаровна
(Паниматченко) Варвара Макаровна
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Место рождения
Покошичи
, Чернігівська область
Дата рождения
1905
Дата смерти
1909
Пол
Женский
Отец
Паниматченко Макар Корнилиевич
1873 г.р.
Мать
Паниматченко (Снитко) Евдокия Никифоровна
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Паниматченко Макар Корнилиевич
Мать:
Паниматченко Евдокия Никифоровна
Покошичи
, Чернігівська область
Смерть
1909
Покошичи
, Чернігівська область
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