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Анна Павловна

Место рождения

Могатино-Каменный Остров, Обринская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел Калистратов

Мать: не указана

Могатино-Каменный Остров, Обринская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
21.01.1879 ст.

Муж: Григорий Флорович

Пярдомский Воскресенский, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Поручители По жениху: брат его Николай Флоров и той же деревни крестьянин [...]; По невесте: брат её Филипп Павлов и деревни Новой [Лучменского] прихода крестьянин Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Флорович

Задорье, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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