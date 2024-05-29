Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел Калистратов
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1879 ст.
Муж: Григорий Флорович
Пярдомский Воскресенский, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Поручители По жениху: брат его Николай Флоров и той же деревни крестьянин [...]; По невесте: брат её Филипп Павлов и деревни Новой [Лучменского] прихода крестьянин Петр Тимофеев
Рождение ребёнка
05.04.1881 ст.
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Флорович
Задорье, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно