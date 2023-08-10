Ушаков Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушаков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Розеншильд-Паулин Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушаков Андрей Константинович
Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна
Смерть
Неизвестно