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Ушаков Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Иван Михайлович

Мать: Ушакова Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Розеншильд-Паулин Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушаков Андрей Константинович

Мать ребёнка: Ушакова Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно