Бабаев Петр Исаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Отец: Бабаев Исай Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1848 ст.
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Бабаева Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Сын: Бабаев Тит Петрович
Мать ребёнка: Бабаева Ирина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабаева Ирина Осиповна
Смерть
Неизвестно