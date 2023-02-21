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Бабаев Петр Исаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: Бабаев Исай Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1848 ст.

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Бабаева Ирина Осиповна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Сын: Бабаев Тит Петрович

Мать ребёнка: Бабаева Ирина Осиповна

Ложкина, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабаева Ирина Осиповна

Смерть
Неизвестно