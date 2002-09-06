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Киселев Александр Олегович
Киселев Александр Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Киселев Олег Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Киселева (Хайкова) Ирина Леонидовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2002
Отец:
Киселев Олег Геннадьевич
Мать:
Киселева Ирина Леонидовна
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