Никита Иудов
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.05.1753
МК-1753 28.05.1753 Той же вотчины деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Никита ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Никиты нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно