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Никита Иудов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1753

Отец: Второй Муж Иуда Прокопьев/Данилов

Мать: Третья Жена Евдокия Никитина

МК-1753 28.05.1753 Той же вотчины деревни Андреевского у крестьянина Иуды Данилова сын Никита ИВ-1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Никиты нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно