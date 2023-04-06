Шаломанов Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шаломанов Василий Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Артемьева Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Шаломанова Мария Кузьминична
Калуга, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Умер предположительно в с.Калуга Федоровского района Саратовской области