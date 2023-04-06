Шаломанов Евдоким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаломанов Евдоким Васильевич

Шаломанов Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шаломанов Василий Евстафьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Артемьева Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Шаломанова Мария Кузьминична

Калуга, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Умер предположительно в с.Калуга Федоровского района Саратовской области