Комарова (Хомченко) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Хомченко) Зинаида Ивановна

Комарова (Хомченко) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.07.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомченко Иван Куприянович

Мать: Хомченко Хадосья Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.02.1951

Сын: Феоктистов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.07.1996