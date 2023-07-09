Raimgen Johann Christoph
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1743
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1743
Отец: Raimgen Johann Nicolaus
Wallbach, Odenwald, Hessen
Рождение ребёнка
1770
Сын: Raimgen Christoph
Мать ребёнка: Raimgen Agathe
Рождение ребёнка
1773
Сын: Raimgen Georg Peter
Мать ребёнка: Raimgen Agathe
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Raimgen Agathe
Смерть
1813
Беловежи Первые, Чернігівська область