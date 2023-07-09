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Raimgen Johann Christoph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1743

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1698 г.р.

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1743

Отец: Raimgen Johann Nicolaus

Мать: Raimgen Elisabeth Catharina

Wallbach, Odenwald, Hessen
Рождение ребёнка
1770

Сын: Raimgen Christoph

Мать ребёнка: Raimgen Agathe

Рундевизия, Борзненский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Raimgen Georg Peter

Мать ребёнка: Raimgen Agathe

Рундевизия, Борзненский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Raimgen Agathe

Смерть
1813
Беловежи Первые, Чернігівська область