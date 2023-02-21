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Гаркуша Василий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Гаркуша Корней

Мать: не указана

Осуждение
02.04.1933
тройка при ПП ОГПУ Сев. Кав.края и Даг. ССР концлагерь 8 лет https://base.memo.ru/person/show/894838
Смерть
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край