Гаркуша Василий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Гаркуша Корней
Мать: не указана
Осуждение
02.04.1933
тройка при ПП ОГПУ Сев. Кав.края и Даг. ССР концлагерь 8 лет https://base.memo.ru/person/show/894838
Смерть
Неизвестно
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край