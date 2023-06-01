Шеломова Степанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова Степанида Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Шеломов Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шеломова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шеломова Федора Лентьевна

Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Леонтий Михайлович

Смерть
Неизвестно