Шеломова Степанида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Шеломов Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шеломова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шеломова Федора Лентьевна
Отец ребёнка: Шеломов Леонтий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно