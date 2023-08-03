Лишев Всеволод Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1850
Дата смерти26.07.1912
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850
Отец: Лишев Александр Иванович
Мать: Лишева Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Ремишевская Анна Всеволодовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1877
Сын: Лишев Всеволод Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
26.07.1912
Похороны
Неизвестно
Новгород