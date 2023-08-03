Лишев Всеволод Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишев Всеволод Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1850

Дата смерти

26.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1850

Отец: Лишев Александр Иванович

Мать: Лишева Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Ремишевская Анна Всеволодовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1877

Сын: Лишев Всеволод Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
26.07.1912
Похороны
Неизвестно
Новгород