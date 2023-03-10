Щеглов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1951

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951

Отец: Щеглов Алексей

Мать: Валентина