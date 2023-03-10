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Щеглов Владимир
Щеглов Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1951
Пол
Мужской
Отец
Щеглов Алексей
1917 г.р.
Мать
(Киселева) Валентина
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1951
Отец:
Щеглов Алексей
Мать:
Валентина
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