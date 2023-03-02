Яценко (Спичак) Неонила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1841 и 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
После 1865
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Дацевич Александра Ивановна
Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
19.10.1881
Сын: Неизвестно Николай Иванович
Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Рождение ребёнка
18.10.1883
Сын: Неизвестно Михаил Иванович
Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович
Смерть
Неизвестно