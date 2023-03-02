Яценко (Спичак) Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко (Спичак) Неонила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1841 и 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Рождение ребёнка
После 1865

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Дацевич Александра Ивановна

Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Рождение ребёнка
19.10.1881

Сын: Неизвестно Николай Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Липовая Долина, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1883

Сын: Неизвестно Михаил Иванович

Отец ребёнка: Яценко Иоанн (Иван) Иосифович

Липовая Долина, Сумська область
Смерть
Неизвестно