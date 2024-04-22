Буянова (Новикова) Тамара Федотовна
Место рождения
Дата рождения06.04.1942
Дата смерти29.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1942
Отец: Новиков Федот
Мать: ?
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Людочка
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.1985
Причина смерти: бронхиальная астма | Свидетельство о смерти II-АП № 292815 выдано 02 декабря 1985г. Гор.ЗАГС г. Ялта. Запись № 985 от 02-12-1985
Похороны
Неизвестно