Буянова (Новикова) Тамара Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Новикова) Тамара Федотовна

Место рождения

Ялта, Ялта, Республика Крым

Дата рождения

06.04.1942

Дата смерти

29.11.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1942

Отец: Новиков Федот

Мать: ?

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
1963

Дочь: Людочка

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.1985
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: бронхиальная астма | Свидетельство о смерти II-АП № 292815 выдано 02 декабря 1985г. Гор.ЗАГС г. Ялта. Запись № 985 от 02-12-1985
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
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